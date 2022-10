Stimuler l'attention . Cycles 2 et 3 + classe Ulis

Des fiches pratiques proposant des rituels faciles à mettre en oeuvre pour stimuler l'attention des élèves et leur permettre ainsi de mieux apprendre à l'école. Cet ouvrage se compose de fiches cartonnées, indépendantes, qui regroupent de courtes activités collectives, décrites pas à pas et que l'on peut utiliser ponctuellement tout au long de l'année. Chaque fiche correspond à un rituel qui dure entre 2 et 15 minutes. Le moment le plus propice pour instaurer le rituel dans la classe (par exemple après la cantine, avant un contrôle...) ainsi que le matériel requis (par exemple un bâton de pluie, des feuilles, des crayons de couleur...) sont précisés pour chaque séance. Les consignes précises et claires à dire par l'enseignant sont indiquées. Les fiches sont divisées en 5 catégories pour correspondre aux 5 besoins manifestés par les élèves lorsqu'ils n'arrivent plus à maintenir leur attention : le besoin de calme, d'échanger, de curiosité, de créativité et de mouvement. Pour chacune de ses catégories, des rituels ludiques et simples à mettre en place sont proposés : des mini-séances de yoga, des dessins, des petits jeux, des moments de visualisation positive... Une 6e catégorie est dédiée à l'enseignant, présentant des gestes professionnels à instaurer dans sa classe pour capter le plus longtemps possible l'attention de ses élèves (conseils pour adapter ses déplacements dans les rangs, pour aménager une ambiance propice au calme...).