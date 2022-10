Une jeunesse engagée. Enquête sur les étudiants de Sciences Po, 2002-2022

"La société de 2070 sera moins individualiste, plus fraternelle, parce qu'elle aura traversé des épreuves écologiques, sociales, politiques. Elle sera plus multiculturelle, plus mélangée, moins occidentalisée". Un étudiant en majeure Politique et gouvernement, 21 ans "Ce sera une société régie par la résignation, un individualisme exacerbé à l'extrême, une domination totale des écrans sur l'esprit humain. Un monde où le milieu naturel aura tellement été défiguré par l'action humaine qu'il n'existera plus qu'à travers d'anciens contes". Une étudiante en majeure Humanités politiques, 19 ans En 2022, les étudiants de Sciences Po, comme toute la jeunesse, ont une vision de l'avenir oscillant entre espoir et pessimisme radical. Ils se singularisent néanmoins par un engagement politique marqué : démocrates convaincus, ils ont un fort tropisme à gauche et militent pour une citoyenneté active. Vingt ans après une première consultation cherchant à cerner le profil socio-politique des étudiants de Sciences Po, cette nouvelle enquête en saisit les évolutions les plus remarquables et laisse entrevoir à quoi ressembleront les responsables économiques, culturels et politiques de France et d'ailleurs.