Sans regrets

Peu après leur mariage, Richard et Jeanne ont réalisé leur rêve : acheter le château de Balbuzard, à quelques kilomètres de Tours. Idéalement situé en lisière de la forêt d'Amboise, ce petit bijou Renaissance dispose d'un environnement exceptionnel. A la tête d'un modeste capital mais des idées plein la tête, le couple décide alors de se lancer dans l'aventure hôtelière. Visionnaire, Richard prend le pari de l'écologie et fait construire, dans le parc du château, de petites maisons autonomes. Le succès est immédiat. Quinze ans plus tard, l'hôtel est devenu un lieu de villégiature des plus prisé. Richard et Jeanne vivent heureux avec leur petite fille de dix ans et dirigent leur entreprise avec le même enthousiasme qu'au début de leur union. Mais tout bascule le jour où Richard retrouve par hasard Isabelle, son amour de jeunesse qu'il n'a jamais réussi à oublier. La tentation est grande... Pour autant, suffit-il de souffler sur les braises pour modifier le cours de son destin ? Au risque de se perdre ?