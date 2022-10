Yoga de lumière. Cartes oracle

Partez à la rencontre de votre lumière originelle, de la magie de votre corps et de votre pleine réalisation. L'oracle Yoga de Lumière, conçu par l'artiste et professeure de yoga Leda Maçoro, ouvre la voie d'une profonde transformation personnelle et universelle. Chaque carte présente une posture de yoga (asana) associée à l'un des 7 chakras, et vous offre une guidance pour accéder à votre lumière intérieure, pour une véritable évolution de conscience. Elle vous invite à harmoniser vos énergies, activer votre créativité et explorer la posture proposée. Grâce à la sagesse du yoga et aux messages des chakras, vous allez vous connecter à votre essence lumineuse, pour trouver l'harmonie et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Vous ferez un voyage unique dans la connaissance de vous-même et de votre nature spirituelle.