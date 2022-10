Napoléon. L'homme qui voulut être empereur

Encore une biographie de Napoléon ! A cette exclamation légitime, ce livre répond de la plus éclatante des manières. Proposant une synthèse inédite, aussi bien des dernières décennies de recherches que des études stimulées par le contexte du bicentenaire ; refusant autant l'hagiographie que le jugement anachronique, Aurélien Lignereux montre comment chaque génération découvre un nouveau Napoléon. Et pour cause : les facettes d'une telle vie réfléchissent comme en un miroir les défis successifs des XIXe, XXe et XXIe siècles - hier, les idées libérales et nationales ; aujourd'hui, la mémoire de l'esclavage et l'assimilation républicaine. A l'écoute des débats mais au plus près des sources, cette biographie compacte rend présent Napoléon, sans jamais oublier la part de rêve qu'il porte en lui.