La folie de Sophie

A travers la figure de Sophie, victime d'un certain Schuman, directeur d'un très important organisme financier international, et candidat à une élection présidentielle, il s'agit de revisiter ici dans un léger décalage, cette véridique histoire où la violence sexuelle des mâles, à fortiori des mâles surpuissants et riches, finit par les conduire à leur perte. Au cours de ce face à face, où la puissance de l'argent réduit à presque rien toute autre valeur, surgissent deux figures tragiques qui viendront peut-être rebattre les cartes. Roman qui pense que l'avenir de l'humanité sera celui des femmes, ou ne sera pas.