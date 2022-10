Les Jambes de bois

Festival après festival, Mélanie ne s'arrête pas. Dans son monde où talons aiguilles et coupes de champagne sont la norme, les invités sont rois et le rythme est effréné. Jusqu'à ce que son corps en décide autrement... Boum. Les projecteurs s'éteignent, Mélanie tombe du haut de ses talons. Elle est atteinte d'une maladie orpheline : le syndrome Ehlers Danlos. Désormais, elle doit apprendre à vivre avec et à dépasser ses préjugés. Une renaissance. A l'hôpital, elle rencontre la joyeuse bande des Jambes de bois. Tous ensemble, ils décident de se lancer dans le tournage d'un film.