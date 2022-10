Emma, écrivaine en panne d'inspiration, prend une décision radicale : s'enfuir. Elle loue une maison isolée dans une petite ville bretonne et disparaît sans prévenir personne. Mais en fuyant le présent, ce sont les fantômes du passé qu'Emma va réveiller. Sans savoir pourquoi, cette phrase, comme un morbide refrain, tourne en boucle dans sa tête... "Il ne s'est pas suicidé, et tu le sais". Emma, accompagnée de Mickaël et sa soeur Danielle rencontrés sur place, va mener l'enquête pour découvrir ce qui s'est passé dans cette maison et tenter d'expliquer les phénomènes qui s'y produisent. Mais remuer un passé vieux de quatre-vingts ans n'est pas sans danger. En sortiront-ils indemnes ? Un futur est-il possible lorsque les temps se confondent ainsi, jusqu'à vous mener aux confins de la folie ?