Gens et choses. De la chose à l'objet a

Dans ce livre, produit d'un séminaire tenu en 2020-2021, l'auteur poursuit sa recherche sur l'articulation de la Chose et de l'objet (a), avec l'hypothèse que l'invention par Lacan de cet objet répond à une nécessité pour dépasser le roc de la castration et ouvrir ainsi vers une autre fin de l'analyse. En gardant le fil de la constitution du sujet, Isabelle Morin revient sur les textes de Freud qu'elle croise avec ceux de Lacan et construit peu à peu, pas à pas, un parcours qui va de la différenciation de la Chose et de l'objet (a) à la mise en fonction de l'objet dans sa double valence, objet cause du désir et objet plus-de-jouir comme ce qui animer la structure du sujet, l'inscrit du côté du vivant.