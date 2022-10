Embarquez pour un tour du monde ultra gourmand avec "Mes délicieuses créations' ! Malika Oualli, pâtissière sous le pseudonyme "Mes délicieuses créations', vous fait parcourir les cinq continents à travers 60 recettes incontournables de pâtisserie revisitées à sa façon. Apprenez à réaliser le fameux Paris-Brest, puis traversez la Manche pour vous régaler de scones bien British. Faites escale au Portugal pour une pause pasteis de nata ou en Italie avec un délicieux tiramisu. Envolez-vous vers le Pacifique grâce à l'incroyable tarte Hawaïenne, et profitez d'un cheesecake 100 % US et des brigadeiros du Brésil en chemin. Et pour votre dernière étape, plutôt team Japon avec ses jolis petits mochis et dorayakis, ou team Maghreb pour une farandole de kalb el louz, cornes de gazelle, baklavas et makrouts ? Grâce à des recettes testées et approuvées et des explications claires et détaillées, réalisez chez vous ce tour du monde pâtissier, et régalez-vous ! LES POINTS FORTS Des recettes délicieuses, originales et surtout inratables Une interprétation et une revisite des classiques de la pâtisserie à la manière de l'autrice. Des recettes du monde entier, pour voyager. 60 recettes réalisables par tous, expliquées étape par étape. Des photos à l'image des créations de l'autrice : gourmandes et alléchantes.