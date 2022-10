Le tarot de Marseille. Guide pratique & d'interprétations du tarot initiatique

Taromanciens et Taromanciennes, Découvrez ici un ouvrage renfermant les clefs du célèbre Tarot de Marseille ! Passionné de symbolisme, de mythologie et de psychologie, Arnaud Malherbe, Tarologue et astro-logue, vous emmène au coeur d'un voyage vers la connaissance des arcanes sacrés du tarot et de la connaissance de soi. Il vous invite au cheminement et à la découverte de vous-même grâce à ce merveilleux outil qu'est le Tarot de Marseille. L'auteur vous livre ici un savoir ancestral et accessible à tous, pour ne faire qu'un avec ce précieux outil de découverte de soi. Un indispensable pour tout chercheur, avide de compréhension et d'apprentissage sur le Tarot de Marseille. Un merveilleux ouvrage qui allie avec intelligence et puissance, la tarologie et la modernité ! Votre voyage initiatique commence ici ! Livre couleur Bio de l'auteur : Arnaud Malherbe est tarologue/astrologue, artiste et coach en développement (inter)personnel et connaissance de soi. Il est l'auteur du Tarot des Confinés. Ses diverses expériences professionnelles ont eu pour point commun la diversité des rencontres et la richesse du fonctionnement de l'Humain dans divers secteurs d'activité. Passionné de symbolisme, de mythologie, de psychologie et de philosophie, l'étude du Tarot fut pour lui une véritable révélation et devint un indispensable outil de son quotidien. Il représente pour lui un merveilleux héritage de l'humanité et un compagnon de route précieux vers la connaissance de soi.