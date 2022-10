Under Prison Tome 1

Il est prêt à se faire incarcérer en enfer pour pouvoir se venger... RESUME Dans un futur proche, la criminalité ultra violente explose de façon exponentielle. Les prisons étant encombrées, les tribunaux condamnent désormais systématiquement les crimes les plus graves et sordides par la peine capitale. Les condamnés à mort sont maintenant regroupés dans les soussols des prisons, livrés à eux-mêmes avant d'être exécutés, lmorsqu'ils ne sont pas déjà sauvagement tués par leurs codétenus. Junya, lui, n'est pas un criminel. Mais il rêve de se venger de l'assassin de sa famille, qui se trouve dans ces couloirs de la mort. Il veut le tuer avant que la loi ou un autre s'en charge. Il se débrouille alors pour être emprisonné dans cette jungle... - Une histoire complète en 4 tomes. - Une seinen d'action original et parfaitement construite - Un monde carcéral sombre et impitoyable. - Des personnages complexes et ambigus, qui maintiennent le suspense et permettent des renversements de situation réguliers. - Une action et des dialogues pêchus.