Cuisines syriennes familiales

C'est bien un livre de cuisine ; mais "Cuisines familiales syriennes" est plus qu'une simple collection de recettes culinaires. Son auteure Mouna Al-Ahdab Hammad y présente les plats que, en Syrie, on mange à la maison, et non pas ceux que l'on sert ordinairement aux touristes. Car la tradition domestique diffère de celle que l'on trouve au restaurant. Mieux, Mouna a pris soin de collecter les variantes d'un même plat, donnant ainsi une image plus fidèle des pratiques familiales, chacun étant souvent fier de "sa" version. On trouvera au fil des pages de ce livre abondamment et magnifiquement illustré une évocation des saisons et des occasions - réception, fête, mariage, naissance... - auxquelles certains plats sont associés, ainsi que de nombreuses pages consacrées aux épices. Bilingue français-arabe, l'ouvrage s'adresse taux lecteurs français désireux de se familiariser avec la cuisine syrienne, qu'aux Arabes dispersés à l'étranger désireux de conserver leur patrimoine culinaire. Il apporte ainsi sa pierre à l'édifice du dialogue entre les cultures...