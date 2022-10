Les tambours de Shamanka. Les fils du Soleil volume 1

Chef d'une compagnie de mercenaires, votre dernière bataille s'est soldée par la mort de votre employeur et une sanglante défaite. Seul survivant et poursuivi par vos ennemis, vous avez fui vers le sud, vous enfonçant en des terres inconnues où bien peu se sont aventurés. Vous voici bientôt au coeur des Royaumes Noirs, immenses étendues vibrantes de chaleur, dévorées de lumière, où règnent tribus noires, civilisations anciennes et mystérieuses, esprits de la brousse. En quête d'alliés et d'un refuge, vous allez vite découvrir que les prédateurs les plus redoutables ne sont pas forcément les lions et autres fauves...