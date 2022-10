Prier 15 jours avec origene

Dès le début, Origène (v. 185-254) combat les adeptes de la Gnose et de Marcion, qui opposaient le Dieu créateur au Père de Jésus Christ et rejetaient l'Ancien Testament. Contre ces adversaires il défend le libre arbitre et prône l'interprétation allégorique. Son dévouement à la Bible motiva son énorme travail en vue de parvenir à un texte fiable par une synopse de l'Ancien Testament grec. Elle alignait sur six colonnes parallèles le texte hébreu, sa translitération en grec, et les quatre traductions principales dont Origène disposait. Ce travail long et pénible fut entrepris grâce à l'aide d'un mécène. Le Traité sur la prière ainsi que l'Exhortation au martyre témoignent de l'intensité de sa vie spirituelle, qui depuis la jeunesse s'inspirait d'une ascèse évangélique aux traits pré-monastiques. L'attente du martyre, qui avait animé l'adolescent et alimenté tout au long de sa vie le souvenir du père et des autres témoins morts pour la foi, semble parvenir à son accomplissement lors de la persécution de Dèce (249-251) : emprisonné et torturé, Origène échappe cependant au martyre. Il aurait survécu de quelques années à la fin de la persécution, en mourant à Tyr, en Phénicie, à l'âge de 69 ans.