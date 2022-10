Entretenir un avion soi-même

Comprendre la navigabilité ENTRETIEN ET NAVIGABILITE John Curtiss L'Aviation a un impact sur la vie de chacun. Son maître mot est " sécurité ". Avec l'arrivée en 2020 de la nouvelle règlementation Part M/L, le propriétaire d'un avion léger se voit confier plus de possibilités, et donc plus de responsabilités, vis-à-vis de l'entretien et de la gestion de navigabilité de son aéronef. Ce livre est destiné aux pilotes-propriétaires, aux gestionnaires de navigabilité débutants ou encore aux mécaniciens qui souhaitent mieux analyser la réglementation. Il a pour objectif de vous aider à comprendre les termes techniques, les attentes de l'autorité. Il vous guidera dans le suivi technique pour établir votre propre système et maintenir votre aéronef en état de vol, en toute sécurité. Qu'est-ce qu'un aéronef annexe 1 ? A quoi sert un KARDEX et une EASA Form 1 ? Comment savoir qui peut entretenir mon aéronef ? Les réponses à ces questions, et bien plus encore, se trouvent dans ce livre. A PROPOS DE L'AUTEUR : Technicien de Maintenance EASA, John CURTISS a plus de dix ans d'expérience dans la maintenance aéronautique (aviation commerciale et générale), la gestion de navigabilité et le suivi d'aéronefs. Véritable féru d'aviation, il a écrit ce livre pour aider les principaux acteurs du milieu à garantir un niveau de sécurité élevé. L'aviation légère doit rester un plaisir et continuer à faire rêver.