Eclats de joie

Une réédition en grand format d'un best-seller du photographe Alexandre Sattler et de Sophie Machto. Préface d'Olivier Föllmi. Un livre grand format qui s'est vendu à 9000 exemplaires en petit format et qui est épuisé depuis des années. A mettre en lien avec Ode à la bienveillance et Eloge du sourire. Un trilogie du bonheur tranquille.