Des paillettes sur le compost - Écoféminismes au quotidien. ÉCOFÉMINISMES AU QUOTIDIEN

Parce que le quotidien est politique. Dans un style enlevé - parfois cru, souvent cri -, Myriam Bahaffou montre que c'est dans les situations les plus triviales – un rendez-vous chez l'esthéticienne, un déjeuner en terrasse - que peuvent se déployer les écoféminismes comme stratégies politiques. Elle dynamite les codes, jongle avec les concepts comme elle navigue dans la vie entre recherche et militantisme. Et nous montre que la philosophie écoféministe, loin d'être une science désincarnée est en prise directe avec la réalité et la chair. Elle convoque ensemble et avec brio D. Haraway, R. Barthes, A. Lorde, mais aussi les guerrières du Rojava, les fées radicales de Folleterre... dans ce livre qui, dans la pure tradition écoféministe, laisse s'entremêler les voix et les formes narratives.