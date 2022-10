A la suite de la mort tragique de son épouse, Guilhem de Davejean débarque à Amsterdam et passe quelques mois dans les Provinces-Unies du début du XVIIIe siècle. Les retrouvailles fortuites avec des êtres chers lui redonnent peu à peu goût à la vie. Il entreprend alors le long et périlleux périple qui doit le ramener chez lui, en Toscane, mais se retrouve bientôt bloqué dans Saint-Malo par l'hiver dévastateur de 1709. Ayant survécu à ce " Grand HyverA ", notre intrépide armateur ne peut s'empêcher de participer à une expédition qui a pour but de s'emparer de Rio de Janeiro avec l'assentiment du Roi Soleil. Mais rien ne se passe comme prévu et il faudra toute l'audace du célèbre corsaire malouin Duguay-Trouin pour parvenir à conquérir cette ville après bien des vicissitudes. Que réservera le destin à notre sympathique héros au bout d'une si longue errance ?