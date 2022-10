Techniques de magie greco-égyptienne

L'Egypte était autrefois l'un des centres névralgiques de la pratique magique dans le monde et les papyrus gréco-égyptiens constituent la documentation la plus claire et la plus riche que nous ayons sur certaines de ces méthodes anciennes qui ont inspiré la plupart des grandes pratiques magiques modernes. En se basant sur des recherches universitaires, Stephen Skinner a traduit et présenté les informations contenues dans les papyrus de sorte à ce que la magie puisse transcender la théorie et devenir une pratique réelle et concrète pour les praticiens modernes. Plus qu'un simple guide de ces papyrus, Techniques de Magie gréco-égyptienne est une étude et une explication complète de leurs techniques, qui comprennent : L'attraction de l'amour, de la santé et de la clairvoyance ; La divination par la coupe et par la lampe ; L'envoi de rêves ; Des rites mystiques pour contacter les dieux ; Et bien plus encore ! Découvrez les techniques qu'utilisaient autrefois les magiciens gréco-égyptiens et utilisez-les pour faire entrer dans votre vie cette magie des plus puissantes !