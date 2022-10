Accédez sainement à une pratique qui vous ressemble La pratique magique recèle bien des secrets qu'il est difficile de percer lorsque l'on cherche à faire ses premiers pas. C'est de ce constat qu'est né 100 questions pour bien débuter en magie. Plus qu'un livre d'apprentissage, c'est un manuel pédagogique qui vous propose de vous prodiguer des enseignements sans dogmatisme, de vous entraîner et de suivre vos progrès par le biais d'évaluations. Offrir un carnet de route balisée permettant au néophyte d'avoir toutes les clés en main pour appréhender au mieux les différentes informations glanées çà et là, tel est donc l'objectif de cet ouvrage. Un compagnon de route qui vous suivra tout au long de votre cheminement spirituel grâce à une formation novatrice en 5 séquences, composées chacune de 20 leçons courtes sous forme de questions, et répondant aux interrogations que tout débutant se pose. Un must have ! A propos de l'auteur : Enseignant et chercheur indépendant en sciences occultes et spécialisé en magie depuis plus de 20 ans, Sébastien G. A. Le Maôut est un praticien reconnu par les médias, la presse écrite et la télévision. Le travail de vulgarisation et l'approche "scientifique" de la magie et de la sorcellerie de cet héritier d'une tradition sorcière familiale sont fortement appréciés depuis de nombreuses années par sa clientèle et ses élèves.