Abécédaire de la bien-traitance en multi-accueil - 5ème Edition. 0

Bien-traitance : en déclinant autour de ce néologisme tant de mots qui l'étayent et l'éclairent, Arnaud Deroo, fort de sa longue expérience dans la formation continue, apporte aux professionnels un guide qui est un véritable support de réflexions, d'échanges et d'ouverture. En choisissant la méthodologie associative de l'abécédaire, Arnaud Deroo nous invite à dépasser le risque consensuel, dogmatique, voire lénifiant, que ce nouveau terme peut comporter : il a choisi, au fil des mots retenus, de nourrir des réflexions tant individuelles qu'institutionnelles, pour approfondir la dynamique souvent complexe du concept de bien-traitance, les paradoxes, les contradictions, les enjeux et la dimension émotionnelle qui s'y rattachent. Extrait de la préface de Danielle Rapoport, psychologue, fondatrice de l'association " Bien-traitance, formation et recherches "