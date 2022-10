Pourquoi les fées ont des ailes et les lutins un bonnet ?. Bestiaire féérique

Un documentaire féérique sur les créatures fantastiques qui peuplent notre imaginaire. Le but est d'offrir un panel assez large de créatures par le biais de questions originales et farfelues. Qui sont les ancêtres des fées marraines ? Comment rendre son apparence humaine à un loup-garou ? Les sorcières volent-elles toujours sur un balai ? Les sirènes peuvent-elles vivre hors de la mer ? Toutes les réponses sont basées sur les croyances populaires et les légendes anciennes.