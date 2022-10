Panique à Halloween ! Début CP

Petit Malin et ses amis ont récolté des sucreries auprès des voisins, mais, pendant ce temps, Mamie a disparu ! La maison est plongée dans le noir et un fantôme semble habiter la cave. " Apprendre à lire avec LES ALPHAS " est une collection de premières lectures à destination des enfants qui commencent à lire dès le CP avec 3 niveaux de lecture : Début CP - sons simples / Milieu CP - sons complexes (" ou ", " an ", " in ", " on ", " eu ", " oi ") / Fin CP - sons complexes orthographiés de différentes manières (" an " = an/en/am/em) et lettres (-c, -g, -s) pouvant changer de prononciation. Les textes sont écrits en gros caractères, avec un interlignage et un espacement des mots larges pour faciliter la lecture et la compréhension, et des codes couleurs attirent l'attention de l'enfant sur les difficultés orthographiques : lettres muettes, correspondances complexes (différentes manières d'orthographier un même phonème (ex : " o " = o/au/eau), changement de prononciation des lettres...). Pour faire réfléchir l'enfant, l'illustration en page de droite peut être cachée par un rabat de couverture afin qu'il lise le texte à gauche et vérifie ensuite avec l'image s'il a bien compris ce qu'il a lu ; des questions de compréhension et des activités sont également présentes. Pour faire réfléchir l'enfant, l'illustration en page de droite peut être cachée par un rabat de couverture afin qu'il lise le texte à gauche et vérifie ensuite avec l'image s'il a bien compris ce qu'il a lu ; des questions de compréhension et des activités sont également présentes.