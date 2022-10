La guerre secrète dans les Alpes du Sud

Qu'est-ce que la guerre secrète dans les Alpes du sudA ? Ce livre permet la mise en lumière de l'intervention d'hommes et de femmes des différents services secrets alliés durant la seconde guerre mondiale dans les Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence. Ces agents du SOE britannique, de L'OSS (futur CIA) et du BCRA du général de Gaulle, sont intervenus afin dans de préparer le débarquement de Provence du 15 août 1944 et sa progression dans les terres. Venez découvrir le récit des missions réalisées par ces espions et commandos qui se sont déroulées sur les bords de la Durance, le long de la route Napoléonienne, ainsi que dans L'Ubaye, le Queyras, le Briançonnais et dans bien d'autres vallées de notre région. Toutes les informations viennent de rapports officiels ainsi que des mémoires des différents protagonistes de l'époque, avec des documents inédits à l'intérieur de l'ouvrage.