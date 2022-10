Fabulettes alexandrines

" Comme les fabulistes Esope, La Fontaine ou Florian l'ont fait avant lui, Duino utilise la fable et le monde animal pour dire ses colères, ses déceptions, son refus de l'injustice ou du mépris... et son amour de l'espèce humaine. Le monde animal, il le connaît bien pour l'avoir longuement observé et mis en scène dans ses chansons. Le fenouil, le thym, la lavande ou l'olivier nous disent que nous sommes en Provence comme sont provençaux les mots agasse, esquinade, fioupélan ou gabian qui chantent dans ses vers. Mais ne nous y trompons pasA : ces fabulettes, si marquées par l'environnement du poète qu'elles peuvent l'être ont une dimension universelle incontestable... Cette universalité, elle est aussi affirmée dans les illustrations de Gatou qui accompagnent les fabulettes suggestives et précises à la fois. C'est vraiA : " Elle a tout dans sa palette, GatouA ". Berthe Caamano