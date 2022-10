L'europe, la multipolarité et le système international. géopolitique planétaire et conjoncture stratégique en eurasie

Ce livre couvre la transition qui va de la fin du système bipolaire, à l'unipolarisme américain, puis au multipolarisme actuel. On y traite des mutations des structures de pouvoir, des sphères d'influence et des ordres internationaux. Parmi ces changements, parfois chaotiques, trois thèmes constituent le fil conducteur de l'antagonisme qui secoue le système, des débats qui animent ses disputes et des conflits qui le remettent en cause : -l'Europe, comme acteur géopolitique inachevé, -l'environnement stratégique mondial, comme cadre historique-la triade des puissances établies, qui se disputent l'hégémonie du système (Etats-Unis, Russie et Chine), comme acteurs de conservation ou de changement. Du point de vue européen le passage du multilatéralisme à la multipolarité signifie plus d'indépendance, plus de liberté d'action et plus de souveraineté vis-à-vis de la puissance hégémonique. Dans ce contexte, l'interprétation des pratiques diplomatiques et des stratégies de politique étrangère prises en considération, obéit aux critères, jadis dominants de la Realpolitik et de la Macht-Welt-Politik, remises à l'ordre du jour par la World Politics anglo-saxonne. L'ambition de ce recueil, qui fait suite au premier tome et le complète, au titre "? La multipolarité au XXIe siècle ? ", est de constituer la synthèse d'une époque qui s'interroge sur les fondements de sa "? raison historique ? ", sur le sens des multiples incertitudes qui se dégagent des événements et des tendances en cours et sur le "? struggle for life ? ", suivant la logique du "? self-help ? " et le triptyque de concepts qui désignent autant des modes d'action, la dissuasion, la persuasion et la subversion.