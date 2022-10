La nature morte (Revue DADA 267)

Des fleurs, des fruits et légumes, des poissons ou des viandes, de la vaisselle ou autres objets du quotidien... Bienvenue dans le monde de la nature morte ! Depuis l'Antiquité, les artistes rivalisent de précision pour capter la beauté des choses qui nous entourent. Des oeuvres parfois saisissantes de réalisme, qui sont un régal pour nos yeux. Riches en symboles, elles racontent aussi ce que nous sommes et l'évolution de nos sociétés. Si ce genre a longtemps été tout en bas de la hiérarchie académique, il a toujours rencontré un vif succès populaire. Et les artistes modernes et contemporains ne cessent de le réinventer, à travers des oeuvres étonnantes. La nature morte reste bien vivante !