Après le succès des Accordailles, Marie-Fance Quiblier nous raconte l'histoire, ponctuée de faits réels et qui débute en 1932, de Lucie Barbanche, petite orpheline de Lyon confiée à sa grand-mère dite la Fagotine, paysanne de Thélis-la-Combe. Le lecteur se laissera séduire par cette fillette entourée de personnages hauts en couleur et au parler pittoresque. Une belle histoire sur la vie quotidienne paysanne au coeur du Pilat, la recherche de paternité, et de l'évolution des conditions de vie.