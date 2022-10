Talhuic. L'apprentissage d'un jeune chaman

Ton destin est entre tes mains : tu peux le modeler comme de la terre, le sculpter comme du bois, le polir comme une pierre rare... Un conte philosophique illustré intemporel et universel. En recevant l'enseignement d'un vieux sage et chaman, le jeune Talhuic, membre d'une tribu mythique, hors de tout temps, va traverser une série d'épreuves qui sont autant de prises de conscience sur le chemin de la vie. Au cours d'une longue quête initiatique, le jeune homme s'éveille lentement à l'amour ainsi qu' à une plus large vision des êtres et des choses de notre monde. Trois moments-clés : l'homme poussière, l'homme plante, l'homme animal, rythment ce conte philosophique, trois chapitres qui sont comme autant d'étapes d'un parcours qui est, symboliquement, le miroir de chacun-e d'entre nous.