Mon grand livre Lumni

Un grand livre de jeux, d'activités et de questions réponses, en partenariat avec Lumni ! Apprends en t'amusant grâce à ce grand livre illustré ! Comment se forment les volcans ? Sais-tu reconnaître une fake news ? A quoi ressemblaient les hommes préhistoriques ? Un livre richement documenté pour comprendre le monde le monde qui t'entoure ! Chaque thème est approfondi avec des questions-réponses illustrées, des focus sur les grands personnages de notre Histoire, des activités avec des pas à pas à reproduire à la maison et des jeux (QCM, vrai-faux, etc.) pour tester ses connaissances. A chaque double-page, des QR codes renvoient vers des vidéos ou des jeux en ligne sur Lumni. fr, toujours pour apprendre en s'amusant ! Un album documentaire pour réviser le programme scolaire de manière ludique, élaboré avec Lumni, la plateforme d'offre éducative gratuite de l'audiovisuel public. Dans la même collection : Mon roman d'enquête Lumni (6-9 ans) Le Jeune Télémaque et l'Antiquité ; Mon roman d'enquête Lumni (6-9 ans) Panique au laboratoire ; Mon roman d'enquête Lumni (9-11 ans) La Grande Découverte de Magellan ; Mon roman d'enquête Lumni (9-11 ans) Frayeurs sous terre ; Escape box pédagogique Lumni (6-9 ans) - Enquête au musée archéologique ; Escape box pédagogique Lumni (6-9 ans) - Aventure en classe nature ; Escape box pédagogique Lumni (9-11 ans) - Mystère au château fort ; Escape box pédagogique Lumni (9-11 ans) - Panique au planétarium ; Lumni - le jeu de société