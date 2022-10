Timoté fait du ski (Écoute aussi l'histoire)

Les vacances au ski de Timoté ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses petits lecteurs. Pour les vacances, Timoté et toute sa famille partent au ski. Timoté va prendre ses premiers cours au club des Piou-Piou. Premières glissades, premières chutes, quelques appréhensions mais surtout beaucoup de joies et une première médaille pour Timoté ! Nouveau : votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !