Peur sur le lac

Entre Chair de Poule et Stranger Things pour les 8-12 ans ! Ollie, Brian et Coco ont une nouvelle fois échappé de justesse à l'impensable sur le Mont Hemlock. Ils vivent désormais dans la peur de voir réapparaître un ennemi surnaturel. Or cette crainte fragilise leur amitié. Alors quand leurs parents proposent une virée en bateau sur le lac Champlain, ils restent sur leurs gardes... A juste titre ! Car un monstre surgi des abysses les envoie s'échouer sur la plage la plus proche : celle d'une île coupée du monde par un inquiétant et persistant brouillard... Piégés, Ollie, Coco et Brian sauront-ils vaincre leur terreur et unir leurs forces pour survivre ?