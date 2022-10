De sable et de neige

"L'océan a une dimension tragique, cela fait partie de sa beauté, de l'effroi de sa beauté. Un pressentiment de perdition". De la Grande Dune d'Arcachon où elle a grandi jusqu'à la ville de Kyoto sous la neige, le 31 décembre 2010, Chantal Thomas nous offre une splendide fresque pour célébrer l'éclat des choses et la puissance de leur silence. La romancière explore l'intimité de la mémoire. Elle exprime les sensations les plus fugitives et les plus essentielles dont nous sommes tissés. Et dit le lien d'amour entre une fille et son père : sa force d'absolu.