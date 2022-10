Campi Phlegrai. Une passion pour le Vésuve, Edition bilingue français-anglais

En 1764, Lord William Hamilton est nommé ambassadeur de la couronne d'Angleterre à Naples. Il découvre le Vésuve et se retrouve plus souvent au bord du cratère que dans les palais de Naples. Il édite, en 1776, un livre magistral " Campi Phlegraei, Observations on the volcanos of the two Sicilies ". Ouvrage remarquable par son iconographie abondante (54 planches gravées et aquarellées), qui représente, avec la plus grande exactitude les éruptions du Vésuve, des planches d'échantillons de lave, les paysages et les modifications du cratère lors de l'éruption de 1767. L'ouvrage présenté est le fac-similé de ce livre de Lord William Hamilton qui est considéré comme le premier volcanologue. Le texte d'origine est en anglais et en français. Par cet ouvrage, lord William Hamilton réalise une véritable révolution (suivant en cela le travail des encyclopédistes) dans l'édition d'ouvrage de sciences.