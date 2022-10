L'Odyssée de l'espèce suivi de Recristallisation Mon nom est Temple Sacré de l'Aube Radieuse, mais vous pouvez m'appeler Tem. Pour cent euros par jour plus les frais, vous pouvez aussi louer mes services. Je suis détective privé. Mon atout majeur ? Le Talent de transparence qui me permet de passer inaperçu. Mais qui m'oblige aussi à des efforts vestimentaires pour ne pas passer inaperçu. Paris, 2063. Harcelé par l'antipathique inspecteur Trovallec dit "le Dénébien" , c'est pour se disculper d'une accusation de meurtre que doit enquêter cette fois Temple Sacré de l'Aube Radieuse, le détective millénariste au chapeau vert fluo. Où l'on pénètre la complexité de la psychosphère et où la Grande Terreur de 2013 apparaît sous un éclairage nouveau. Où se profile aussi l'ombre menaçante de Dragon Rouge, un archétype " fondamentalement archaïque ". L'enjeu ? Rien moins que le destin éthique de l'humanité. Prix Rosny aîné 1998 - Prix Ozone 1998 - Grand Prix de l'Imaginaire 1999