Les formations d’ingénieurs face aux enjeux environnementaux au Maghreb, suivi du Livret de recommandations et de bonnes pratiques pour mieux former les ingénieurs aux enjeux environnementaux

2 volumes distincts en 1, assemblés par un fourreau papier souple. L'ouvrage : Les pays du Maghreb font face à des enjeux environnementaux multiples et croissants qui nécessitent la formation d'ingénieurs préparés à relever des défis sociotechniques multiformes et de grande ampleur. Assiste-t-on au Maghreb à des transformations curriculaires qui visent à répondre à ces défis ? Par qui les changements sont-ils impulsés, par quoi sont-ils freinésâ? Comment analyser les rapports de force en cours dans les formations d'ingénieurs ? Quels sont les leviers et les obstacles identifiés ? Les six chapitres de cet ouvrage apportent des réponses à ces questionnements, en mobilisant des travaux de recherche réalisés sur le terrain. Les approches déployées et les résultats, s'ils concernent spécifiquement le Maghreb, font écho aux questions qui se posent aussi en Europe. Cet ouvrage apporte donc des éclairages aux chercheurs qui travaillent au Maghreb mais aussi sur d'autres espaces géographiques sur cette thématique au coeur de grands enjeux sociaux. Le livret propose des pistes et des modalités de mise en oeuvre concrètes pour impulser et accompagner les changements curriculaires, à la fois à destination des acteurs pédagogiques mais aussi plus largement d'autres acteurs concernés par la formation des ingénieurs. Il est composé d'une sélection éclairée d'exemples de bonnes pratiques pour former les ingénieurs à la responsabilité environnementale. L'approche proposée permet aux acteurs de se les approprier en fonction de leurs problématiques concrètes et de les adapter à des contextes très divers. Le livret est structuré en 3 volets, chacun à destination d'acteurs spécifiques de l'enseignement supérieur : un niveau micro concernant les pratiques pédagogiques au sein des classes (à destination des enseignants), un niveau méso concernant des dispositifs et des orientations à l'échelle d'une école d'ingénieurs (à destination des responsables pédagogiques ou de la direction des écoles), un niveau macro concernant la gouvernance (à destination des décideurs et responsables institutionnels).