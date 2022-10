Les amants sacrifiés Tome 1

Trahir son pays ou protéger son mari ? Le destin d'une Japonaise hors norme prise dans les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 40, aux portes de la guerre, le Japon s'enfonce dans la dictature et ferme ses frontières. Dans ce contexte, l'entreprise de commerce international Fukuhara peine à maintenir son activité. Son président, le charismatique Yusaku, décide de chercher de nouveaux canaux d'approvisionnement en Mandchourie, province du nord de la Chine passée sous la coupe japonaise et présentée comme une terre d'abondance. . . Malgré l'inquiétude de sa femme, Satoko, il embarque dans un voyage de plusieurs mois avec son neveu Fumio. À leur retour, Satoko sent un changement. . . pire, l'odeur du secret. Fumio s'éloigne brusquement, et Yusaku annonce à son épouse qu'il compte arranger leur départ aux États-Unis, ennemi en puissance du Japon. . . Que leur est-il arrivé durant leur excursion en terrain conquis ? Après l'horreur dans Hideout et le western dans Green Blood, le talentueux Masasumi Kakizaki s'attelle à la romance historique dans cette magnifique adaptation du film de Kiyoshi Kurosawa.