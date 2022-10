Frieren Tome 5

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Stark, guerrier et disciple d'Eisen, a rejoint les deux mages dans leur périple. Ensemble, ils arrivent dans le comté de Granat, mais une surprise de taille les attend : des démons à l'apparence humaine se baladent comme si de rien n'était en ville ! Frieren n'est cependant pas dupe, elle sait que leur présence n'augure rien de bon... La suite des événements lui donne malheureusement raison. Tandis que les éclaireurs tentent de briser la barrière magique de la cité de l'intérieur, une armée dirigée par nulle autre qu'Aura la Guillotine, qui fait partie des sept sages du chaos, se tient prête à attaquer à quelques kilomètres de là ! L'elfe parviendra-t-elle à l'arrêter ? Primé de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, Frieren offre un regard neuf sur l'heroic fantasy ! Dans cet univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant, vivez "l'après' sur les traces d'une elfe à la recherche du sens de l'amitié.