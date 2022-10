My Hero Academia Heroes Rising. Anime comics

Retrouvez les personnages de My Hero Academia dans cet anime comics tout en couleurs ! Une toute nouvelle mission débute pour les élèves de la seconde A ! Les apprentis de Yuei se rendent sur l'île de Nabu afin de remplacer un ancien héros parti à la retraite. L'enjeu est de taille car, cette fois, ils sont entièrement responsables de la sécurité des habitants et aucune aide n'est autorisée... C'est l'occasion de prouver leur véritable valeur ! Tout se passe pour le mieux jusqu'à ce que Nine, un super-vilain doté d'un étrange alter apparaisse... En effet, l'homme chercherait à tout prix à bâtir une société où seuls les plus forts auraient une place et, pour ce faire, il ne reculera devant rien ! Malgré leurs différences, Izuku et Katsuki arriveront-ils à unir leurs forces pour venir à bout de la menace ?