Alfie est une lA de domotique dernière génération. Il filme tout, note tout, observe tout. Implanté depuis peu dans le foyer d'une famille moyenne, il aide au quotidien et propose sa gamme de service à haute valeur ajoutée tout en essayant de comprendre cette étrange espèce : les humains. Mais un soir, tout bascule. Que signifient ces mensonges, ces traces de lutte, cette disparition ? Alfie est dubitatif. Est-ce lui qui délire ? Ou un meurtre a-t-il été commis dans cette famille sans histoires ? " Attention, Alfie n'est pas un roman comme les autres, c'est un récit d'une ironie féroce sur le qenre humain, j'ai eu un plaisir évident, immédiat, total et jouissif à dévorer ce drôle d'OVNI en une seule prise. " Nicolas Rey " C'est drôle, intelligent et en même temps tellement glaçant. Un roman caustique qui nous rappelle que la frontière entre notre quotidien et un épisode de Black Mirror ne tient qu'à une mise à jour. " Benjamin Spohr - Sauramps