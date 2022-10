111 Lieux à Montpellier à ne pas manquer

Montpellier est une ville aux mille facettes, aussi bien historiques que culturelles. Cité méditerranéenne aux riches trésors patrimoniaux et contemporains, elle est une destination de caractère dont les points forts, la place de la Comédie, la place Royale-du-Peyrou ou encore sa faculté de médecine, sont plébiscités par les visiteurs et les locaux. Encore aujourd'hui, Montpellier attire de nombreux arrivants qui s'y installent pour son climat, son atmosphère ou son incroyable expansion vers la mer depuis le XXe siècle. Ses atouts sont nombreux, et il est difficile de ne pas être charmé. Du fait de sa longue histoire, les anecdotes à son sujet ne manquent pas : savez-vous où trouver une enseigne représentant un bras de fer dans le centre-ville ? Pourquoi ont été disséminés sur le sol des clous qui semblent former un chemin ? Ou pourquoi les thésards de l'université de Montpellier prêtent serment devant la toge de Rabelais ? Des lieux, mais aussi des savoir-faire d'artisans, de commerçants et de tous les acteurs qui dynamisent la ville sont à admirer, mis en valeur dans des écrins d'exception. Alors, tenté par des découvertes insolites ? Vous êtes invité à tourner les pages de ce guide, qui vous dévoilera les secrets cachés de Montpellier.