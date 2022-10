Le crime contre l'humanité Ned. Le crime d'être né

NOUVELLE EDITION Un collectif d'avocats met à la disposition de tous les lycéens ce grand texte d'André Frossart Résistant, André Frossard fut arrêté par la Gestapo de Lyon en 1943 et interné dans la "Baraque aux juifs" de la prison de Montluc. Il y accueillit le professeur Marcel Gompel, dont les avocats étaient Alain Feder et Christian Charrière-Bournazel, Marcel Gompel mourut entre les bras d'André Frossard dans d'horribles souffrances, après avoir été torturé par Klaus Barbie. C'est pour lui qu'André Frossard vint témoigner en 1987 au procès Barbie. Son témoignage inoubliable et son oeuvre intitulée Le Crime contre l'Humanité éditée l'année suivante sont réunis dans cet ouvrage. Sa définition de la victime tient en quelques mots : elle est coupable du "crime d'être né(e)".Le crime contre l'humanité serait-il une composante même de l'humanité ? Qu'est-ce que le crime contre l'humanité ? L'histoire du 20e siècle, champion toute catégorie du massacre de masse, nous interroge. Outre la Shoah, dont seuls 25% des lycéens ont entendu parler, certains sont aujourd'hui oubliés ou en passe de l'être : le massacre des Arméniens, celui des Héréros et des Namas en Namibie, l'enrôlement de force entre 1942 et 1945 de plus de 2,7 Millions de Chinois, le génocide Khmer, les Tutsis éradiqués par les Hutus... L'ouvrage de Frossard comme son témoignage constituent une sorte de point de départ d'une réflexion toujours plus exigeante, à la fois sur ce qui s'est passé et sur la constance de ces horreurs.