Dilemme. Dilemme

Dans les années 2000, un tueur s'apprête à sévir sur une famille de banlieue parisienne, observant ses proies au plus près avant de passer à l'acte. Bien des années plus tard, ilA récidive, il opère la nuit et décime des familles entières. De tous ces massacres, il ne reste qu'un seul rescapé, le petit Nathan qui va être confié aux soins d'Agathe Delcourt, dans un institut spécialisé en Normandie. Le lieutenant Louis Salvant-Perret, surnommé le Prince du central, non sans raison, va essayer de découvrir qui est cet assassin sans foi ni loi. Quand les sombres liens familiaux remontent à la surface il faut s'attendre à une enquête bien ficelée, entourée de relations complexes, entre frissons et émotionsA ! " Dilemme surprend, émeut, terrifie, Sandrine sait y faire. Le polar lui va si bien ! A " LAURENT SCALESE.