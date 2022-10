Au hasard des pistes. Les tribulations d'un bourlingueur

Toutes les histoires décrites dans ce livre sont vraies. Durant ces quarante-sept années à courir les bouts du monde, Philippe Lambillon a quelques souvenirs à nous raconter... des rencontres hautes en couleur, Momo son guide, le sorcier péteur, Kathy la nurse des bébés kangourous, quelques frayeurs, les Jivaros coupeurs de tête, les mygales et les scorpions dans la doublure de sa veste, mais aussi des aventures délirantes en compagnie de certaines tribus dont les traditions sont bien loin des nôtres. On ne sort pas indemnes de ce livre explosif mais on en demande encore ! Philippe Lambillon est sans doute le présentateur qu'on ne présente plus tant son chapeau et son équipement de grand voyageur est connu de tous. L'infatigable bourlingueur a fêté ses 30 ans d'émission en 2020 et détient le record de longévité avec ses 300 fictions diffusées chaque année en prime time sur La Une puis multi rediffusées de par le monde grâce à TV5 Monde. Philippe Lambillon a entrepris, à 21 ans, ses premiers tours du monde comme photographe de presse. Correspondant pour plusieurs journaux et magazines européens, il sillonne les cinq continents à la recherche des derniers peuples autochtones de la planète. De 1985 à 1991, il produit et présente pour la RTBF les Sentiers du Monde, une émission consacrée à l'aventure et aux explorateurs. Depuis 1991, il produit, scénarise et réalise pour la Rtbf et TV5 Monde Les Carnets du Bourlingueur une série de reportages conçus comme de véritables fictions exotiques où l'humour est omniprésent, achetée par de nombreuses chaînes de télévision à travers les cinq continents. Suivis chaque semaine par près de 200 millions de téléspectateurs, ils figurent parmi les dix programmes de voyage les plus regardés dans le monde.