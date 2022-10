Le sacrement oublie. Histoire de la confirmation xvie-xxe siecles

Deuxième sacrement de l'initiation chrétienne dans le catholicisme, la confirmation est pourtant l'un des plus négligés par les travaux historiques. Ainsi on peine à saisir comment il fut conféré au fil des siècles et reçu par des millions de fidèles de par le monde, quel sens son administration put avoir tant pour le clergé que pour les laïcs. De la France au Mexique en passant par l'Espagne, l'Italie, la Bohême, l'Allemagne et l'Angleterre, ce livre est le premier à explorer toutes les facettes de cette thématique. Comment la Réforme catholique a-t-elle revalorisé ce sacrement ? Comment sa pratique a-t-elle évolué ? Quels sont ses usages sociaux et familiaux ? Quels défis sont posé dès le XIXe siècle, par la sécularisation et la familialisation des rites religieux ? Qu'en est-il de ses équivalents anglican, réformé, voire civils ? Mêlant visions synthétiques et études régionales, ce livre, qui se nourrit des apports des autres sciences sociales, propose à tous ceux qui s'intéressent au fait religieux, une histoire à la fois institutionnelle, sociale, anthropologique et politique des pratiques de la confirmation, du XVIe siècle à nos jours.