L'OFPRA, 70 ans de protection des refugies

Créé en 1952, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) commémore son 70e anniversaire en publiant un ouvrage exceptionnel. Loin d'être une histoire institutionnelle, ce livre s'adresse à tous en parcourant, avec une riche illustration, près d'un siècle de protection des réfugiés et apatrides. De nombreux auteurs, historiens, acteurs et témoins évoquent l'émergence de cette mission, ses grandes évolutions et ses constantes, mais aussi les questions éthiques et politiques auxquelles elle renvoie et ses liens avec l'actualité, y compris la plus brûlante. Des témoignages et parcours de réfugiés rappellent combien ces femmes et ces hommes font partie intégrante de l'histoire de France.