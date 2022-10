Tarot du corps. Explorez vos désirs à travers les messages de votre corps

Votre corps est un univers à lui seul. Chaque fibre de votre être fait partie d'un tout, d'une merveilleuse beauté et complexité. Ce tarot célèbre la magie de votre corps. Il vous offre un aperçu unique de son fonctionnement et délivre les messages donnés par chaque organe et élément naturel. Les arcanes majeurs sont représentés par les parties du corps, tandis que les arcanes mineurs figurent les cinq éléments : le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l'Eau. Grâce au livre de 64 pages qui accompagne ces cartes, vous connaîtrez les messages secrets et inconscients exprimés par votre corps. Vous pourrez ainsi avancer sur votre chemin de vie avec confiance et lucidité.