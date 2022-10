Le futur était déjà fini ! Essai sur la lotocratie

Cet essai propose une analogie politique au travers d'un épisode de l'Odyssée d'Homère : les Lotophages que rencontrent Ulysse et ses compagnons. Mangeurs de lotus, ils font sombrer les héros dans l'oubli, et Homère fait coïncider l'oubli de soi avec l'oubli des origines. Les Lotophages présentent de nombreux traits singuliers qui se prêteraient à une analogie politique d'un temps moderne analogue au passé. Les Lotophages ne sont-ils finalement pas la plus belle image que l'on puisse faire de notre société de consommation ? La culture lotophage est une norme qui s'est établie partout en Occident. L'Etat, la politique, la liberté, l'égalité, ou ce qu'il en reste, tout n'est qu'au service de cette quête perpétuelle de satisfactions de nos désirs... Un court essai qui ne peut laisser indifférent né des réflexions de Fabrizio Tribuzio-Bugatti, journaliste engagé.