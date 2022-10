Besançon, ville de lumières et de couleurs

Un ouvrage exceptionnel créé à l'initiative de Mikaël Demenge, Président de l'association Besançon, j'aime ma ville, qui présente plus de 400 photographies réalisées par 125 photographes bisontins, amoureux de leur ville. La préface est de Guillaume Aldebert, les textes sont d'Arnaud Friedmann, écrivain, lauréat du Prix Seligmann 2022 pour "Le Trésor de Sunthy" , et de Pascal Brunet, historien de l'architecture et spécialiste du patrimoine bisontin. La qualité, la créativité et l'originalité des images invitent à une véritable re-découverte de la ville, un voyage poétique porté par la couleur et la culture. Un cadeau à s'offrir ou à offrir à tous ceux qui aiment Besançon.